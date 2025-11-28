Playoffs-Hoffnungen der Chiefs in der NFL schwinden

Dallas (dpa) - Die Kansas City Chiefs drohen in der nordamerikanischen Profiliga NFL erstmals seit 2014 die Playoffs zu verpassen. Das American-Football-Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes verlor am traditionsreichen Thanksgiving-Spieltag mit 28:31 bei den Dallas Cowboys und steht mit einer Bilanz von 6:6 nur auf Rang neun der AFC.

Mahomes stemmte sich nach Kräften gegen die Niederlage, warf für 261 Yards und vier Touchdowns. Doch nach einer 14:7-Führung im ersten Viertel ging offensiv nicht mehr viel und Dallas zog mit starkem Laufspiel zu Beginn des vierten Viertels auf 20:14 davon. Wide Receiver Rashee Rice brachte die Chiefs zwar noch einmal in Führung, im Anschluss entschied Dallas' Receiver-Duo George Pickens und CeeDee Lamb jedoch die Partie zugunsten der Gastgeber. Kansas City hatte 2020, 2023 und 2024 den Super Bowl gewonnen.

Erfolgreiches Comeback für Joe Burrow

Nach neun Spielen Zwangspause aufgrund einer Zehenverletzung kehrte Star-Quarterback Joe Burrow an Thanksgiving zurück – und führte seine Cincinnati Bengals mit 261 Yards und zwei Touchdowns zum 32:14-Erfolg gegen den Divisionsrivalen Baltimore Ravens. Zum Matchwinner avancierte Kicker Evan McPherson, der alle seiner sechs Field-Goal-Versuche traf. Mit einer Bilanz von 4:8 sind die Playoff-Chancen jedoch auch für die Bengals gering.