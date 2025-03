Plea beendet Heimmisere und führt Gladbach zum Sieg

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat auch ohne den gesperrten Torjäger Tim Kleindienst das Big-Point-Spiel gegen RB Leipzig gewonnen und die Auswärtsmisere der Sachsen fortgesetzt. Die Elf vom Niederrhein, die zuletzt drei Heimspiele nacheinander nicht gewinnen konnte, setzte sich in der Fußball-Bundesliga gegen den vom ehemaligen Borussen-Trainer Marco Rose trainierten Konkurrenten mit 1:0 (0:0) durch und rückt zumindest für einen Tag auf den fünften Rang vor.

Vor 52.382 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Alassane Plea (56. Minute) den Treffer zum Sieg für die Gastgeber. Die Sachsen hingegen blieben vier Tage vor dem Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart auch im siebten Auswärtsspiel nacheinander ohne Sieg.

Viele Ausfälle bei Leipzig

Leipzigs Chefcoach, der von 2019 bis 2021 in Gladbach gearbeitet hat, musste bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park mächtig improvisieren. Neben fünf verletzten Spielern musste der48-Jährige kurzfristig auch noch seinen erkrankten Torhüter Peter Gulacsi und den Mittelfeldstrategen Kevin Kampl ersetzen.

Für Gulacsi kam der 23 Jahre alte Maarten Vandevoordt zu seinem dritten Ligaspiel in dieser Saison. Auch Leipzigs Torhüter, der schnell beschäftigt wurde, musste mit dem gellenden Pfeifkonzert aus der Borussen-Fankurve bei Ballbesitz seines Teams zurechtkommen.

Heim-Debüt für Pereira Cardoso

Bei den Gastgebern kam Nachwuchskeeper Tiago Pereira Cardoso ebenfalls zu seinem dritten Bundesligaspiel. Der 18 Jahre alte Luxemburger aus der U19- Mannschaft vertrat die beiden verletzten Jonas Omlin und Moritz Nicolas. In Rocco Reitz und Frank Honorat kehrten zwei zuletzt wegen Verletzungen pausierende Stammspieler zurück in die Startelf.

Das wirkte sich positiv auf Borussias Marschrichtung aus. Honorat sorgte mit seinem Tempo und seinen Pässen für viel Gefahr über den rechten Flügel. U21-Nationalspieler Reitz ackerte wie gewohnt im defensiven Mittelfeld.

Doch ohne den gesperrten Kleindienst, den Tomas Cvancara nicht ersetzen konnte, fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Leipzigs defensive Fünferkette ließ wenige gefährliche Situationen zu. Außerdem mussten die Gastgeber immer auf die gefährlichen RB-Offensivstars Loïs Openda und Xavi Simons achten, die mit ihrer individuellen Klasse immer für einen Treffer gut sind.

Zehnter Saisontreffer für Plea

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gladbacher den Druck und kamen nach einer Reihe von Möglichkeiten durch Pleas Kopfball-Abstauber zum Führungstreffer. Zuvor konnte Vandevoordt im Leipziger Tor eine Direktabnahme von Ko Itakura nur noch vorn abklatschen lassen, dann war der Franzose mit seinem zehnten Saisontreffer zur Stelle. In der 73. Minute hatte Borussias Innenverteidiger Nico Elvedi Pech mit einem Kopfball, der nur an den Innenpfosten prallte. Auch Plea traf in der Schlussphase noch den Außenpfosten.