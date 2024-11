Pleiten änderten Guardiola-Meinung: Nicht im Stich lassen

Manchester (dpa) - Vor seiner Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Manchester City ging Pep Guardiola eine Zeit lang vom Abschied nach dieser Saison aus. «Ich will ehrlich sein, ich habe gedacht, diese (Saison) wird die letzte sein», sagte er. Dass es anders kam und er an seine neunte Saison zwei weitere Spielzeiten als City-Trainer dranhängen will bis Ende Juni 2027, hat bestimmte Gründe.

Angesichts der Probleme im letzten Monat habe er das Gefühl gehabt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei zu gehen. «Ich wollte den Verein nicht im Stich lassen», betonte der 53 Jahre alte Spanier, der seit dem Sommer 2016 und seinem Wechsel vom FC Bayern München für den Club in Manchester arbeitet: «Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht gehen kann, so einfach ist das. Fragen sie mich nicht, warum.»

MIt den Problemen meinte Guardiola eine unter ihm äußerst ungewohnte Pleitenserie. Wettbewerbsübergreifend verlor seine Mannschaft vier Partien nacheinander. Vielleicht seien diese Niederlagen der Grund, warum er das Gefühl habe, nicht gehen zu können. «Wir haben uns diese Chance auch verdient, nach diesen vier Niederlagen zurückzuschlagen», betonte Guardiola.

Zwischen richtiger Antwort und größter Herausforderung

«Der neue Vertrag von Pep Guardiola ist die perfekte Antwort darauf, dass Manchester City zum ersten Mal unter ihm vier Spiele in Folge verloren hat», schrieb der «Mirror». Guardiola, der Pate unter Trainern, stehe vor seiner bisher größten Herausforderung bei Man City, meinte allerdings der «Independent» mit Blick auf einen Neuaufbau der Mannschaft.

Erfüllt Guardiola auch seinen neuen Vertrag, wird er elf Jahre Manchester City trainiert haben. Stand jetzt ist seine Bilanz aber schon hoch beeindruckend. Allein sechsmal gewann er mit dem Club die englische Meisterschaft, in der vergangenen Saison machte er den vierten Triumph in Serie perfekt. Bisheriger Höhepunkt war aber die Spielzeit 2022/23, als City neben der Meisterschaft auch den FA Cup und die Champions League gewann. Von den 490 Pflichtspielen unter ihm gewann City 353.