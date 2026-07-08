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Pluriversum: Was wir voneinander lernen können
© Radio Hagen
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Pluriversum: Was wir voneinander lernen können

Was können wir von Kulturen des globalen Südens für unser Zusammenleben in Hagen lernen? Darum ging es Dienstagabend (07. Juli) in der Fernuniversität Hagen beim Pluriversum.

Veröffentlicht: Mittwoch, 08.07.2026 18:20

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Im Fokus standen globale Perspektiven und ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn: Pluralität ist zentral für eine gerechte, nachhaltige und demokratische Zukunft. Sie stärkt die Fähigkeit von Gesellschaften und Ökosystemen, Krisen zu bewältigen, Innovationen zu fördern und globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die Journalistin und Lateinamerikakorrespondentin Sandra Weiss lebt in Mexiko und weiß, wie sich unsere Lebensrealitäten voneinander unterscheiden:

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Sandra WeissWir sind der Staat
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Bei der multimedialen Veranstaltung war auch die peruanische Aktivistin Diana Carolina Flores Rojas live zugschaltet. Sie erzählte den Teilnehmenden von ihrer Lebensrealität und wie die Menschen in Peru Krisen bewältigen. Das ganze wurde von lateinamerikanischer Live-Musik der Band "Grupo Sal" begleitet.

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