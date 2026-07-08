Pluriversum: Was wir voneinander lernen können

Im Fokus standen globale Perspektiven und ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn: Pluralität ist zentral für eine gerechte, nachhaltige und demokratische Zukunft. Sie stärkt die Fähigkeit von Gesellschaften und Ökosystemen, Krisen zu bewältigen, Innovationen zu fördern und globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die Journalistin und Lateinamerikakorrespondentin Sandra Weiss lebt in Mexiko und weiß, wie sich unsere Lebensrealitäten voneinander unterscheiden: