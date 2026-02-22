Anzeige
DFB-Pokal
© Friso Gentsch/dpa
Objekt der Begierde: der DFB-Pokal. (Archivbild)
Pokal-Kracher Bayer gegen Bayern - VfB empfängt Freiburg

Auf dem Weg ins Pokal-Endspiel müssen die Münchner im Halbfinale auswärts ran. In Leverkusen wartet eine schwere Aufgabe. Titelverteidiger Stuttgart genießt Heimrecht gegen den SC Freiburg.

Veröffentlicht: Sonntag, 22.02.2026 16:23

Fußball

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF. 

Die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest. Am 23. Mai findet das Finale in Berlin statt.

Die Münchner wollen erstmals seit 2020 (4:2 gegen Leverkusen) wieder ins Endspiel einziehen. Für Stuttgart (2025/4:2 gegen Bielefeld), Leverkusen (2024/1:0 gegen Kaiserslautern) und Freiburg (2022/2:4 i.E. gegen RB Leipzig) liegt der bislang letzte Final-Einzug noch nicht so lange zurück.

© dpa-infocom, dpa:260222-930-721278/1
Julian Schuster
© Andreas Gora/dpa
Julian Schuster will den SC Freiburg zum zweiten Mal nach 2022 ins DFB-Pokalfinale führen. (Archivbild)
Michael Olise
© Sven Hoppe/dpa
Die Bayern mit Michael Olise kennen nur ein Ziel: Pokaltriumph in Berlin. (Archivbild)
Jamie Leweling
© Christian Charisius/dpa
Klappt es mit der Titelverteidigung für Jamie Leweling und den VfB Stuttgart? (Archivbild)
Kasper Hjulmand
© Soeren Stache/dpa
Titelchance mit Leverkusen: Trainer Kasper Hjulmand. (Archivbild)
