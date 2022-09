Polens Tennisstar Iga Swiatek holt sich US-Open-Titel

Tennisspielerin Iga Swiatek lässt im Finale der US Open von Beginn an keine Zweifel an ihrem dritten Grand-Slam-Triumph aufkommen. Gegnerin Ons Jabeur war lange Zeit chancenlos.

