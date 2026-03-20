Politischer Salon zum Thema Wehrpflicht

Für viele junge Leute wird das aufgrund des neuen Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes, das am 1.1. diesen Jahres in Kraft trat, zur Realität. Sie werden zur Beantwortung eines digitalen Fragebogens und ab Mitte nächsten Jahres auch zur Musterung verpflichtet. Ist das unverzichtbar für die Verteidigungsfähigkeit oder bereits ein zu starker Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte? Was, wenn ein freiwilliger Wehrdienst nicht reicht? Sollte eine Wehrpflicht dann auch für Frauen gelten? Diese Fragen wurden gestern Abend im Rahmen des politischen Salons im Kinder- und Jugendtheater LUTZ von Jugendlichen aus politischen Verbänden in Hagen diskutiert. Auch das Publikum war herzlich dazu eingeladen, eigene Meinungen zu bilden, zu äußern oder auch zu überdenken.