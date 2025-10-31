Politisches Tauziehen beendet

In Hohenlimburg gibt es ein neues Bündnis. CDU, Bürger für Hohenlimburg, SPD und Grüne wollen künftig gemeinsam an einem Strang ziehen. Zunächst übernimmt Michael Glod von der CDU für zweieinhalb Jahre das Amt des Bezirksbürgermeisters. Danach soll Frank Schmidt von den Bürgern für Hohenlimburg übernehmen. Das neue Bündnis setzt auf Stabilität und Zusammenarbeit in der Hohenlimburger Kommunalpolitik.

Die Bezirksvertretung konstituiert am kommenden Dienstag, dort wird dann auch der Bezirksbürgermeister gewählt.