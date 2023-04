Polizei NRW sucht Personal und verlängert Bewerbungsfrist

Die Polizei in NRW hat, wie viele andere Branchen, Probleme, geeignetes Personal zu finden. Politisch vorgegeben ist das Ziel, für den aktuellen Jahrgang 3.000 Polizeianwärter zu finden. Um das zu erreichen, geht sie jetzt in die Offensive: Die Bewerbungsfrist wurde auf Ende Mai verlängert. Damit wendet man sich gezielt an diejenigen, die nach dem Abi oder der vollständigen Fachhochschulreife noch nicht wissen, welchen Weg sie beruflich einschlagen wollen. Wir haben die wichtigsten Fragen für euch beantwortet.

Was müssen Bewerber mitbringen?

Bewerberinnen und Bewerber müssen jünger als 37 Jahre sein. Die Größe ist nicht mehr ganz so entscheidend wie früher. Neu ist, dass Bewerber, die kleiner als 1,63 Meter sind, nicht mehr automatisch vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden. Sie müssen aber unter anderem beweisen, dass sie körperlich fit genug für den Job sind.

Welche anderen Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

Man müsse charakterlich geeignet sein, die freiheitliche Grundordnung der Bundesrepublik anerkennen und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Außerdem dürfen sie keine Vorstrafen und keine Einträge in ihrem polizeilichen Führungszeugnis haben.

Was macht den Job laut Polizei attraktiv?

Er ist nach Angaben der Polizei unglaublich abwechslungsreich und bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten - vom Wachdienst, über Ermittlungstätigkeiten bei der Kriminal- oder Verkehrspolizei, bis hin zu Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und in Führungspositionen aufzusteigen. Weitere Punkte mit denen die Polizei wirbt, sind der Teamgeist und, dass man einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft leistet.

Wo gibt es noch weitere Informationen zur Ausbildung?

Autor: Thorsten Adolphs