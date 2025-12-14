Anzeige
Angriff am Bondi Beach
© Mark Baker/AP/dpa
Bei dem Angriff in Sydney sind zehn Menschen gestorben.
Polizei: Zehn Tote bei Angriff in Sydney

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden - einer von ihnen ein mutmaßlicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die New South Wales Police Force auf X mit.

Veröffentlicht: Sonntag, 14.12.2025 10:10

© dpa-infocom, dpa:251214-930-421131/3
