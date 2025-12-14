© Mark Baker/AP/dpa
Bei dem Angriff in Sydney sind zehn Menschen gestorben.
Polizei: Zehn Tote bei Angriff in Sydney
Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden - einer von ihnen ein mutmaßlicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die New South Wales Police Force auf X mit.
Veröffentlicht: Sonntag, 14.12.2025 10:10
