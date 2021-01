Polnische Party bei Tournee-Finale in Bischofshofen?

Finale! Bei der 69. Vierschanzentournee wird am Mittwoch in Bischofshofen der goldene Adler an den Gesamtsieger vergeben. Zwei polnische Skispringer liegen ganz vorne. Ein deutsches Duo ist in Lauerstellung.

© Daniel Karmann (dpa)