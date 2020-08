Pop-Konzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf geplant

Sarah Connor und The BossHoss

Düsseldorf (dpa) - Ein Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und The BossHoss soll am 4. September vor 13.000 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden.

«Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben», sagte Veranstalter Marek Lieberberg laut einer Mitteilung. Es wäre das erste Großkonzert seit Mitte März in Deutschland.

Das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion («Merkur Spielarena») werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Dem Infektionsschutz werde «in vollem Umfang Rechnung getragen», so die Veranstalter. Die Fans würden verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Zwischen den Sitzplätzen werde der Sicherheitsabstand gewahrt.

