PopUpAusbildung

Den Container schicken die Industrie- und Handelskammern auf die Reise, auch die SIHK bei uns in Hagen ist beteiligt. Der Container dient als mobiler Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Berufseinsteiger und Unternehmen.

Im Mittelpunkt der Roadshow stehen zahlreiche Mitmach-Aktionen für junge Leute in der Berufsorientierung: Jeder kann den SIHK-Berufeparcours ausprobieren, um eigene Talente zu testen. Es gibt „Berufsorientierung zum Anfassen“, ergänzt durch immersive VR-Technik sowie praxisnahe Einblicke in Fertigkeiten verschiedener Berufe.

Gleich zum Auftakt startet die Veranstaltungswoche mit einem Kicker-Turnier, bei dem sich Schülerinnen und Schüler der Hagener Berufsschulen messen. Freitag ist ein Familientag geplant

Mehr Infos: www.sihk.de/popup-ausbildung