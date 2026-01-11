Anzeige
Präsenzunterricht entfällt
Die Schulen in Hagen bleiben morgen (Montag, 12. Januar) geschlossen. Das teilt das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen mit.

Veröffentlicht: Sonntag, 11.01.2026 16:23

Aufgrund der landesweiten Warnung vor Glatteis hat das Schulministerium NRW den Präsenzunterricht landesweit ausgesetzt. Schülerinnen und Schüler sollen Zuhause bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass die Schule komplett entfällt. Es soll Distanzunterricht stattfinden. Den Entschluss fasste das Ministerium heute Nachmittag.

Die Erziehungsberechtigten wurden über die konkreten Maßnahmen an der jeweiligen Schule informiert. Ganz geschlossen sind die Schulen nicht, es gibt eine Notbetreuung.

