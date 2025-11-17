Pralinen & Granaten

Der Mann ist sowas wie das Hagener MUSIK-Stadtarchiv. Er hat eine unglaubliche Beatles-Sammlung...und auch einen extrabreiten Schatz zuhause. Der kommt jetzt als Box-Set raus. Demos, Raritäten, Live-Aufnahmen...UND: die ersten drei Platten, von Eroc remastert...

Angefangen hat beim jungen Thorsten Knublauch alles 1981 - er gewinnt beim Stadtanzeiger die Kassette der ersten Extrabreit-Platte "Ihre größten Erfolge" - der Rest ist eine wahnsinnige Geschichte rund ums einstige deutsche Liverpool!