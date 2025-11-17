Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Pralinen & Granaten
Teilen:

Pralinen & Granaten

Das ist DAS extrabreite Weihnachtsgeschenk, dieses Jahr. Die Hagener Band bringt Mitte Dezember das Box-Set "Pralinen & Granaten" heraus. Enthalten sind die ersten drei Alben, dazu Demos, Raritäten und Live-Aufnahmen.

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 14:37

Anzeige

Möglich gemacht hat das Ganze die Sammel-Leidenschaft des Extrabreit-Fans Thorsten Knublauch.

 

Anzeige
Material
Anzeige

Aufbereitet und gemastert hat das Material Eroc. Das Box-Set "Pralinen & Granaten" erscheint am 19. Dezember, besteht aus 3x Vinyl, 5x CD plus 52-seitigem Booklet, kostet rund 120 Euro. Es kann ab sofort vorbestellt werden. 

Anzeige

DAS KOMPLETTE INTERVIEW

Anzeige

Der Mann ist sowas wie das Hagener MUSIK-Stadtarchiv. Er hat eine unglaubliche Beatles-Sammlung...und auch einen extrabreiten Schatz zuhause. Der kommt jetzt als Box-Set raus. Demos, Raritäten, Live-Aufnahmen...UND: die ersten drei Platten, von Eroc remastert...

Angefangen hat beim jungen Thorsten Knublauch alles 1981 - er gewinnt beim Stadtanzeiger die Kassette der ersten Extrabreit-Platte "Ihre größten Erfolge" - der Rest ist eine wahnsinnige Geschichte rund ums einstige deutsche Liverpool!

Anzeige
Komplett
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige