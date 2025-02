Berlin (dpa) - Die Preisträgerinnen und Preisträger der 75. Berlinale stehen fest. Die Jury gab ihre Entscheidung bekannt. Ein Überblick:

Goldener Bär für den besten Film: «Drømmer» von Dag Johan Haugerud (deutscher Titel: «Oslo Stories: Träume», internationaler Titel: «Dreams»)

Silberner Bär Großer Preis der Jury: «O último azul» («The Blue Trail») von Gabriel Mascaro

Silberner Bär Preis der Jury: «El mensaje» («The Message») von Iván Fund

Silberner Bär für die beste Regie: Huo Meng für «Sheng xi zhi di» («Living the Land»)

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Rose Byrne für «If I Had Legs I'd Kick You»

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Andrew Scott für «Blue Moon»

Silberner Bär für das beste Drehbuch: Radu Jude für «Kontinental '25»

Silberner Bär für herausragende künstlerische Leistung: Das kreative Ensemble von «La Tour de Glace» («The Ice Tower») (Regie: Lucile Hadžihalilović)

Bester Dokumentarfilm: «Holding Liat» von Brandon Kramer

Perspectives - Preis bestes Spielfilmdebüt: «El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)» von Ernesto Martínez Bucio («The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box»)