Premier Babis kassiert Niederlage bei Wahl in Tschechien

Damit haben die Meinungsforscher nicht gerechnet: Die Oppositionsparteien in Tschechien sichern sich eine Mehrheit. Wie es weitergeht, liegt jetzt an Präsident Zeman - der am Sonntag ins Krankenhaus musste.

© Petr David Josek (dpa)