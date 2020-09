Premiere des Westdeutschen Tanztheaters in der Johanniskirche

Die Tanzkompanie ist ein freies innovatives Ensembles, gegründet von den Choreographen Sagi Gross und Jozsef Hajzer, auch bekannt aus dem Theater Hagen. Das WDT will in Zukunft an weiteren Orten, fernab des Theaters auftreten. Das sogenannte Out-of-Theater soll Menschen zu Zeiten von Corona-Einschränkungen außerhalb des klassischen Theaterraums erreichen, sagt Jozsef Hajzer.

© Radio Hagen