Pressestimmen zum deutschen EM-Krimi: «Zum Haareausreißen»

Berlin (dpa) - In einem dramatischen EM-Viertelfinale bezwingt das deutsche Team trotz langer Unterzahl die Französinnen nach Elfmeterschießen. Das schreiben internationale Medien zum Fußball-Krimi von Basel:

Frankreich

«L'Equipe»: «Zum Haareausreißen. Frankreich, das Deutschland fast das gesamte Spiel über zahlenmäßig überlegen war, verlor im Viertelfinale der Europameisterschaft im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Der Fluch hält für Les Bleues an, die zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale eines großen Turniers ausschieden.»

«Le Parisien»: «Schreckliche Enttäuschung für Les Bleues, die erneut im Viertelfinale ausschieden. In Basel erwachten die Dämonen und riefen Bilder der typischen Verzweiflung der Besiegten hervor, genau in dem Moment, als Alice Sombath den letzten Elfmeter für Frankreich verschoss.»

«Le Figaro»: «Das grausame Ende eines Traums. Und eine herbe Enttäuschung.»

Spanien

«Marca»: «Berger rettet Deutschland. Das Duell zwischen Frankreich und Deutschland war eine wahre Bewährungsprobe für Glauben, Mut und Durchhaltevermögen. Die Deutschen, die fast von Beginn an eine weniger waren, kämpften sich zurück.»

«AS»: «Berger führt Deutschland ins Halbfinale. Die Heldin hat einen Namen: Ann-Katrin Berger. Die deutsche Torhüterin rettete ihr Team, als es nach Hendrichs unfassbarem Fehler in Rückstand geriet und eine Spielerin weniger hatte.»

«Mundo Deportivo»: «Berger vollbringt Wunder und Deutschland ist Spaniens Rivale im Halbfinale. Ann-Katrin Berger. Ein Name genügt, um zusammenzufassen, was im St. Jakob-Park vor 34.128 Zuschauern geschah, die den bislang markantesten Auftritt der Europameisterschaft erlebten.»

Schweiz

«Blick»: «Mega-Save und Elfmeter-Show: Berger führt DFB-Auswahl in Halbfinal. Rotsünderin Hendrich sorgt für haarige Penaltyszene.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Ein Spiel entgegen allen Voraussagen zu gewinnen: Das geschieht bei einem Turnier nicht allzu oft. Der deutschen Nationalelf der Frauen ist es in Basel gelungen, gegen die favorisierten Französinnen im Penaltyschießen zu siegen.»

«Tages-Anzeiger»: «Penaltyheldin Ann-Katrin Berger führt die deutschen Fußballerinnen nach einem furiosen Duell gegen Frankreich in den EM-Halbfinal. Nach dem Nervenspiel vom Punkt und einem 6:5 im Elfmeterschießen darf das famos kämpfende DFB-Team im Viertelfinal auch dank der stark parierenden Schlussfrau jubeln.»

Österreich

«Krone»: «EM-Party bei Deutschen. "Geisteskrank!" Nach Krimi gab's kein Halten mehr.»

Großbritannien

«Guardian»: «Torfrau Ann-Katrin Berger gelang eine der besten Paraden aller Zeiten bei einer Europameisterschaft, als Deutschland mit einem mutigen Auftritt in Unterzahl Frankreich überraschte und in einer spannenden Nacht in Basel ins Halbfinale der Europameisterschaft 2025 einzog.»

«Independent»: «Deutschland übersteht das Haareraufen, während Frankreich den Kopf und das EM-Viertelfinale verliert.