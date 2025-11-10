Pressestimmen zur Formel 1: «Verstappen fuhr wie ein Gott»

São Paulo (dpa) - Nur noch drei Rennen und ein Sprint stehen in diesem Jahr auf dem Formel-1-Programm. Vor den WM-Läufen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist Lando Norris kurz davor, Max Verstappen als Weltmeister abzulösen. Am Sonntag siegte der Brite in Brasilien im McLaren souverän. In der Gesamtwertung führt der 25-Jährige mit 24 Zählern vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Titelverteidiger Max Verstappen liegt im Red Bull schon 49 Punkte dahinter und hat kaum noch Chancen auf Titel Nummer fünf.

Großbritannien

«Daily Mail»: «Verstappen fuhr wie ein Gott! Vom Ende des Feldes schoss er nach vorn und belegte einen glänzenden dritten Platz.»

«The Sun»: «Lando Norris krönte ein Traumwochenende im Kampf um den Titel mit dem Sieg beim dramatischen, von Unfällen geprägten Großen Preis von Brasilien.»

Niederlande

«AD»: «Mit einem perfekten Wochenende sicherte sich Lando Norris eine goldene Chance in der Weltmeisterschaft, doch Max Verstappen stahl in Brasilien mit einer beeindruckenden Aufholjagd erneut allen die Show. Der Weltmeister startete aus der Boxengasse und fuhr bis auf den dritten Platz vor. Eine unglaubliche Leistung, über die die Welt noch tagelang sprechen wird.»

«De Telegraaf»: «Max Verstappen beeindruckte beim Großen Preis von Brasilien erneut. Der Red-Bull-Pilot zeigte ein grandioses Comeback und belohnte sich mit einem exzellenten dritten Platz.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «In einem wahren Strategiepoker behielt Pole-Mann Lando Norris beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos einen kühlen Kopf und jubelte über einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft. (...) Die ganz große Show lieferte Max Verstappen ab. Aus der Boxengasse gestartet, pflügte der Niederländer auch aufgrund der besten Strategie durch das Feld und wurde am Ende noch Dritter.»

«Kronen-Zeitung»: «Verstappen zaubert sich aufs Podium»

«Salzburger Nachrichten»: «Norris überwindet mit Sieg sein Trauma (...) Der McLaren-Pilot absolvierte in Brasilien ein perfektes Wochenende und baute seine WM-Führung weiter aus.»

Schweiz

«Blick»: «Max Verstappen stiehlt Brasilien-Sieger Lando Norris die Show (...) Ja, WM-Leader Lando Norris gewinnt zwar nach dem Sprint auch den GP, aber für die große Show in Interlagos bei São Paulo sorgt ein anderer F1-Pilot: Max Verstappen.»

Spanien

«Marca»: «Norris ist nicht länger weich, sondern ein Fels in der Brandung. Ein perfekter Sieg für den Briten und ein weiteres historisches Comeback für Max Verstappen, vom letzten Platz auf den dritten.»

«Mundo deportivo»: «Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, doch Verstappen bleibt der König: Max liefert eine Glanzleistung vom letzten Platz.»

«As»: «Der Titel ist für Norris, der den Großen Preis von São Paulo von der Pole Position aus mühelos gewann, so gut wie sicher.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Traumwochenende für Lando Norris.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Trotz Max Verstappens Comeback bleibt Lando Norris auf Weltmeisterkurs.»

«L'Équipe»: «Nach einem perfekten Wochenende in Brasilien baute Lando Norris seine Führung in der Fahrer-WM weiter aus. Obwohl er einst als zerbrechlich galt, hat sich der McLaren-Pilot deutlich verbessert und sich in der Schlussphase der Saison als ernstzunehmender Titel-Herausforderer etabliert.»