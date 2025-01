Proteste zum AfD-Parteitag in Riesa gestartet

Leipzig/Riesa (dpa) - Vor dem am Vormittag beginnenden AfD-Parteitag in Riesa (Sachsen) sind erste Protestaktionen eines Aktionsbündnisses angelaufen. Die Teilnehmer des Gegenprotests würden zu den angezeigten Versammlungsorten geleitet, teilte die Polizei in Dresden mit. Die Lage sei ruhig. Nach Angaben der Veranstalter bewegen sich mehrere Protestgruppen auf den Straßen in Richtung Riesa. Eine «Kleingruppe» blockiere die östliche Fahrbahn der B 169 südlich von Riesa, hieß es.

Zum AfD-Parteitag werden in Riesa umfangreiche Proteste mit rund 10.000 Menschen erwartet. Den Angaben zufolge sollen Menschen aus rund 70 Städten in mehr als 100 Bussen anreisen. Die Polizei rechnet auch mit gewaltbereiten Demonstranten und hat in der Stadt einen Kontrollbereich eingerichtet. Dort können die Beamten ohne weiteren Anlass die Identität einer jeden Person feststellen. Mit einem Hubschrauber über dem Stadtgebiet werde der Einsatz geleitet, hieß es. Die Polizei setzte auch Drohnen ein. Die Polizei wird von Einsatzkräften aus mehreren Bundesländern unterstützt.

Zugänge zur Tagungshalle sollen versperrt werden

Die Demonstranten wollen unter anderem die Zufahrtswege und die Eingänge der Tagungsstätte - der WT Energiesysteme Arena - versperren. Am Vormittag sei eine große Kundgebung vor der Parteitagshalle geplant, hieß es.

In Riesa will die AfD ihr Wahlprogramm beschließen und Parteichefin Alice Weidel offiziell zur Kanzlerkandidatin küren. Die nächste Bundestagswahl findet nach dem Bruch der Ampel-Koalition am 23. Februar statt. Sachsen ist eine der Hochburgen der AfD: Bei der vorigen Wahl hatte sie dort mit 24,6 Prozent die CDU mit 17,2 Prozent weit hinter sich gelassen.