Prüfverfahren eingeleitet

Mit Blick auf die mediale Berichterstattung habe man einen Prüfvorgang bezüglich einer etwaigen strafrechtlichen Relevanz eingeleitet, bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Radio-Hagen-Nachfrage. Noch handelt es sich nicht um ein Ermittlungsverfahren, und die Prüfung ist auch nicht gegen eine bestimmte Person gerichtet. Anfang September beschäftigt sich der Ausschuß für Bürgeranregungen mit dem Thema. Schisanowski hatte sich in einem umstrittenen Verfahren um die teure neugeschaffene Führungsposition bei der Hagewe durchgesetzt. Inzwischen werden die Stimmen mehr und lauter, die den SPD-Chef zum Rückzug auffordern, auch aus der eigenen Partei. Ein Hagener Mitglied schreibt an seine Partei: Handelt jetzt - bevor die politische Glaubwürdigkeit der SPD Hagen endgültig verloren geht.