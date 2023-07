PSG trennt sich von Trainer Christophe Galtier

Paris (dpa) - Der Club dankte Galtier für sein Engagement während der zurückliegenden Saison, die mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München aber nicht wie erhofft verlaufen war.

Erwartet wurde noch am Mittwoch die Verkündigung von Galtiers Nachfolge. Aller Voraussicht nach tritt diese der Spanier Luis Enrique noch an diesem Mittwoch an. Eine Pressekonferenz war für 13.45 Uhr auf dem neuen PSG-Campus geplant.