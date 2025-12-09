Public Viewing + Turnierserie bei den Volmefightern

Die Volmefighter laden an folgenden Tagen ab 18 Uhr in ihre Spielstätte (Klinkerstübchen, Alter Weg 9 58091 Hagen) zum Public Viewing und Turnier ein:

Donnerstag, 11. Dezember 2025

Montag, 15. Dezember 2025

Freitag, 19. Dezember 2025

Montag, 22. Dezember 2025

Freitag, 2. Januar 2026

Samstag, 3. Januar 2026

Das Startgeld beträgt 3€. Anmelden kann man sich per Mail (info@volmefighter.de), Instagram, die 2K Dart Software oder direkt vor Ort im Klinkerstübchen - vorausgesetzt es ist noch ein Platz frei.