Public Viewing + Turnierserie bei den Volmefightern

© DC Volmefighter
Die Dartsabteilung des TuS Volmetal hat eine begleitende Turnierserie ins Leben gerufen. An mehreren Tagen kann man im Klinkerstübchen nicht nur den Profis bei ihren Matches um den Weltmeistertitel zuschauen, sondern selbst spielen. Pauline Krull hat mit Sven Brackelsberg aus dem Vorstand über das Konzept gesprochen:
Die Volmefighter laden an folgenden Tagen ab 18 Uhr in ihre Spielstätte (Klinkerstübchen, Alter Weg 9 58091 Hagen) zum Public Viewing und Turnier ein:
- Donnerstag, 11. Dezember 2025
- Montag, 15. Dezember 2025
- Freitag, 19. Dezember 2025
- Montag, 22. Dezember 2025
- Freitag, 2. Januar 2026
- Samstag, 3. Januar 2026
Das Startgeld beträgt 3€. Anmelden kann man sich per Mail (info@volmefighter.de), Instagram, die 2K Dart Software oder direkt vor Ort im Klinkerstübchen - vorausgesetzt es ist noch ein Platz frei.
