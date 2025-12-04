Pumuckl zurück im TV – Sieben Geschichten voller Gefühl

München (dpa) - Im Kino turnte der Pumuckl kurz nach dem Start Anfang November auf den ersten Platz der Charts. Nun gibt es weitere lustige Abenteuer im Fernsehen. Am Donnerstag (4. Dezember) startet die zweite Staffel der TV-Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» im Streamingdienst RTL+, am 25. und 26. Dezember folgt die Ausstrahlung bei RTL. Was bieten die sieben neuen Folgen? Und vor allem: Lohnt sich das Einschalten?

Wie sind die Geschichten?

Wunderschön. Die Erlebnisse des Kobolds und des Schreinermeisters Florian Eder sind auch in der zweiten Staffel liebevoll und kindgerecht erzählt. Der Handwerker Alfi heftet sich als Geisterjäger an die Spur des Klabautermannes, Eder und Pumuckl wollen zelten und eine eingeworfene Fensterscheibe sorgt für schlechte Stimmung. Es geht um nervigen Schluckauf, ein merkwürdiges Geräusch und um die Vorfreude auf Weihnachten.

Wie lustig sind die neuen Folgen?

Sehr komisch! Pumuckl spielt wieder jede Menge Streiche und treibt nicht selten den Schreinermeister zur Verzweiflung. Etwa, wenn er dem alten Nachbarn Herr Sorgichev seine Sammlung an alten Brillen klaut, weil die so schön in der Sonne funkeln. Und weil sie so schmutzig sind, steckt Pumuckl sie in die Wasch-«Trommel»-Maschine, mit reichlich Pulver und Duschgel, was halt so im Bad herumsteht. Die Folgen? Katastrophal! Und lustig!

Wie hoch ist der Nostalgiefaktor?

Sehr hoch! Denn: Es geht zurück in die Vergangenheit. In Folge 3 etwa erinnert sich Flori Eder an ein Erlebnis seiner Kindheit. Es hat mit einem Puppenpullover und einem Besuch in der Werkstatt seines Onkels Franz Eder zu tun. Der Pumuckl schildert die Ereignisse von damals aus seiner Sicht. Angelehnt ist die Geschichte an eine Folge der Serie aus den 1980er Jahren, «Der Wollpullover», zu sehen bei Prime Video und RTL+. Und auch sonst gibt es immer wieder Anklänge an die einstige Kultserie mit Gustl Bayrhammer.

Was kann man lernen?

So einiges. Etwa, dass es im Leben nicht immer gerecht zugeht. Oder dass es normal ist, wenn Jungs auch mal mit Puppen spielen. Und was man gegen Schluckauf tun kann. Hier weiß der Rapper Eko Fresh Rat, der als Postbote zu sehen ist: «Einfach die Luft anhalten und an zehn Glatzköpfige denken!» Ob das hilft?

Gibt es auch was fürs Herz?

Klar! Vor allem in der siebten Folge «Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum». Ein alter Nachbar zieht aus seiner Wohnung aus. Es ist ein schwerer Abschied - und Florian Eder steht ihm zur Seite, so feinfühlig erzählt, dass einem beim Zuschauen fast die Tränen kommen.

Lustige Kobolds-Sprüche?

Davon gibt es wieder jede Menge. Hier eine kleine Auswahl:

- «Ich kann doch nicht schlafen, bei mir hat sich so viel vorgefreute Freude aufgestaut!» (Über die Vorfreude)

- «Klabauter da, Klabauter hier, durchs Bad segelt das Popapier!» (Über Chaos im Badezimmer)

- «Wenn sich sieben streiten, freut sich der Elfzigste.» (Über eine gar nicht so einfache Auseinandersetzung)

- «Aber doch nur, damit endlich schneller Weihnachten kommt!» (Pumuckl auf die Frage, ob er alle Türchen des Adventskalenders geöffnet hat.)