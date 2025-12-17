Pur-Sänger Engler: Würde heute Lehrer werden

Mannheim (dpa) - Der Sänger der Popband Pur («Abenteuerland»), Hartmut Engler, bedauert die Gesetzmäßigkeiten der modernen Musikindustrie. Junge Talente hätten es schwer, wenn ihnen nicht gleich der Durchbruch gelinge, sagte der 64-Jährige dem «Mannheimer Morgen».

«Entweder du funktionierst sofort, oder du bist weg vom Fenster. Als wir angefangen haben, mussten wir unsere ersten Platten selbst produzieren, weil uns niemand wollte», erzählte Engler von den Anfängen der Band. «Wir hatten quasi fünf Anläufe, bevor es richtig losging. Das gibt es heute fast nicht mehr.» Plattenfirmen hätten heute kaum noch die Kraft und Geduld, jemanden langsam aufzubauen.

Auf die Frage, wie er seine Karriere angehen würde, wenn er heute 20 wäre, antwortete er: «Ich würde Lehrer werden. Das ist wahrscheinlich vernünftiger. Ich bin da eher pessimistisch, was die Zukunft betrifft.»