Purple Disco Machine startet Tour mit Konzert in Dresden

Dresden (dpa/sn) - Gut einem Monat vor der Veröffentlichung seines neuen Albums kehrt der Dresdner DJ Purple Disco Machine zurück auf die Bühnen der Landeshauptstadt. In Dresden trete er besonders gerne auf, sagte Tino Piontek, wie der DJ mit bürgerlichem Namen heißt, der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem ersten Auftritt in seiner Heimatstadt vor fast einem Jahr sei direkt klar gewesen, dass er das 2024 wiederholen wolle.

Das Konzert am Samstag bei den Filmnächten am Elbufer ist der Startschuss für die Tour zum neuen Album «Paradise», das am 20. September erscheint. Insgesamt 21 Termine sind geplant, bis auf drei in den USA und Mexiko alle in Europa. In Deutschland tritt Purple Disco Machine auch in Hamburg, Berlin, Köln und Stuttgart auf.

Besonderes Highlight bei der Show in Dresden

Es ist die erste Tour mit Band, die Show in der Dresdner Jungen Garde im vergangenen September diente quasi als Testlauf. «Das, was wir im letzten Jahr probiert haben, haben wir jetzt so weit perfektioniert», so Piontek.

Am Samstag können sich die Konzertbesucher auf ein besonderes Highlight freuen. «Dresden wird definitiv ein bisschen anders als der Rest der Tour, weil wir ein paar mehr Künstler dabei haben, die auch auf dem Album sind», kündigt Piontek an.

Der Dresdner DJ und Produzent war 2023 mit einem Grammy in der Kategorie «Best Remix Recording» für einen Remix des Titels «About Damn Time» von der US-Sängerin Lizzo ausgezeichnet worden. Mit Songs wie «Hypnotized» oder «Fireworks» feierte er auch international Erfolge.