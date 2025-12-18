© Ev. Jugend Hagen
Circushäppchen
Quamboni serviert Circushäppchen
Quamboni serviert wieder Circushäppchen. Der Kinder- und Jugendzirkus der evangelischen Jugend präsentiert eine Kostprobe der Künste seiner jungen Artistinnen und Artisten. Von Akrobatik über Balancekünste und Jonglage bis zur Luftakrobatik. Leckere Häppchen in Form von Essen und Trinken gibt es auch.
Veröffentlicht: Mittwoch, 07.01.2026 10:51
Zwei Runden sind am 1. Februar im Trainingsgebäude an der Dödterstraße geplant, um 14:30 Uhr und um 17:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Quamboni bittet aber um Voranmeldung per Mail an die evangelische Jugend und um Spenden für das Circusprojekt.
