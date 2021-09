Quarantäne-Regeln für Schüler – Das ist bereits bekannt

Das neue Prinzip lautet: Ab nächster Woche sollen nur noch DIE Kinder in Quarantäne, die auch wirklich positiv getestet wurden. Die anderen dürfen in der Regel weiter in die Schule oder in die Kita. Der Teufel steckt dabei aber noch im Detail.

Gesundheitsamt sucht in Kitas beispielsweise nicht mehr gezielt nach Kontaktpersonen?

Der Regelfall soll sein, dass nur noch das betroffene Kind zu Hause bleiben muss. Die anderen werden dann dazu verpflichtet, Schnelltests durchzuführen, das ist an der Kita im Moment freiwillig. Aber in den Kitas beispielsweise wird schon geschaut, ob es in der betroffenen Gruppe weitere positive Fälle gibt. Wenn ja, dann werden Kontaktpersonen sehr wohl mit in Quarantäne geschickt. Das Neue ist aber, dass diese Kontaktpersonen sich nach 5 Tagen mit Hilfe eines PCR-Tests freitesten können - also mit einem Test, der im Labor ausgewertet wird. In der Regel geht man dafür zum Arzt oder bekommt über das Gesundheitsamt einen Test-Termin.

Kosten für Quarantäne – Wer zahlt?

Wer bezahlt die Tests eigentlich und wer zahlt mir den Verdienstausfall, weil ich mich um mein Kita-Kind kümmern musste, das mindestens 5 Tage in Quarantäne war? Die Kosten trägt in der Regel die Krankenversicherung. Intern wird das dann mit dem Bund abgerechnet. Voraussetzung ist, dass ein Arzt oder das Gesundheitsamt den PCR-Test angeordnet haben. Die Kosten für einen privaten PCR-Test liegen bei etwa 70 Euro - es gibt ja so Teststationen am Flughafen zum Beispiel - das würde ich aber nicht empfehlen, denn es gibt Gesundheitsämter, die solche Tests nicht akzeptieren. In der Regel muss das ein Arzt oder eine Ärztin durchführen. Und: Ja Du bekommst eine Entschädigung: über die sogenannten Kinderkrankentage: 90 Prozent des Verdienstausfalls - in aller Regeln ist das bei der Krankenkasse zu beantragen. Das genaue Regelwerk arbeitet die Politik in Düsseldorf gerade noch aus. Aber es sind ja schon einige Details durchgesickert.

Ablauf der neuen Quarantäne-Regeln an den Schulen

Da kommt es stark darauf an, ob es sich um eine Grund- oder eine weiterführende Schule handelt. An den Grundschulen werden mit Hilfe von Pooltestungen aktuell zweimal die Woche schon PCR-Tests durchgeführt. Jetzt heißt es, dass an den Schulen im Corona-Fall die Testungen intensiviert werden sollen. Für die Grundschule gilt das nicht, weil dort sowieso die höherwertigen PCR-Tests verwendet werden. An den Weiterführenden Schulen werden bisher nur die Schnelltests verwendet. Und da wird es so sein, dass bei einem positiven Fall in der Klasse nicht alle automatisch in Quarantäne müssen, aber es wird häufiger getestet werden - möglicherweise jeden Tag - das steht aber noch nicht fest.

(Text: José Narciandi)