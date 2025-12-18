Raúl Richter und Vanessa Schmitt haben sich getrennt

Berlin (dpa) - Schauspieler Raúl Richter und seine langjährige Partnerin Vanessa Schmitt haben sich getrennt. «Vanessa und ich haben uns nach 7 gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt», gab Richter auf Instagram bekannt. Zu den Gründen äußerten sich beide nicht.

Bereits zuvor hatte der 38-Jährige («Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Notruf Hafenkante») in einer Fragerunde bekanntgegeben, dass die geplante Hochzeit nicht stattfinden würde. «Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt», schrieb Richter.

«Es war für uns beide keine leichte Entscheidung»

Influencerin Schmitt (30) bestätigte dies und erklärte, die Entscheidung sei für beide nicht leicht gewesen. «Ja, es stimmt - wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt.»

Raúl Richter und Vanessa Schmitt hatten 2024 an der RTL-Sendung «Das Sommerhaus der Stars» teilgenommen. Danach hatte Richter Schmitt vor dem Eiffelturm in Paris einen Antrag gemacht.