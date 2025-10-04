Rad-EM: Nächster Oranje-Sieg dank Vollering - Koch Fünfte

Guilherand-Granges (dpa) - Auch nach einer starken Teamleistung mit den Plätzen fünf und acht für Franziska Koch und Antonia Niedermaier bleibt das deutsche Team in den Eliterennen bei den Rad-Europameisterschaften in Frankreich ohne Medaille. Der Sieg im Straßenrennen der Frauen ging an Demi Vollering, womit sie die niederländische Dominanz einmal mehr unterstrich. Es war der neunte Erfolg für Oranje im zehnten Frauen-Rennen seit der EM-Einführung im Jahre 2016.

Koch erreichte nach 116,1 Kilometern von Privas nach Guilherand-Granges mit einem Rückstand von 2:31 Minuten das Ziel. Silber und Bronze gingen an Ex-Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma aus Polen und Vollerings Teamkollegin Anna van der Breggen.

Attacke 37 Kilometer vor dem Ziel

Vollering hatte sich 37 Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe auf der schweren Strecke durch das Departement Ardèche abgesetzt. Im Ziel hatte sie 1:18 Minuten Vorsprung auf Niewiadoma.

Am Sonntag kommt es im Männer-Rennen zum Aufeinandertreffen der großen Drei. Weltmeister Tadej Pogacar, Olympiasieger Remco Evenepoel und der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard kämpfen erstmals im direkten Aufeinandertreffen um die EM-Krone. Die deutschen Fahrer dürften ohne Chance sein, zumal der Tour-Dritte Florian Lipowitz nicht dabei ist.