Radio Comedy Camp 2023 – Jetzt Tickets sichern

Erlebt das Radio Comedy Camp der Extraklasse! Unser Gastgeber Jürgen Bangert alias Elvis Eifel und die Comedians Abdelkarim, Jan van Weyde und Frank Fischer heizen euren Lachmuskeln mal so richtig ein. Sichert euch jetzt Tickets und seid am 16.06.2023 live und Open Air im Innenhof der FUNKE Mediengruppe in Essen dabei!

Auf diese Comedians könnt ihr euch freuen:

Der Gastgeber: Jürgen Bangert alias Elvis Eifel

Seit über 25 Jahren steht Jürgen Bangert als Comedian auf der Bühne, seit 20 Jahren ist er als Moderator und Spaßmacher im Radio zu hören, und seit 16 Jahren lebt er genau da sein Alter Ego „Elvis Eifel“ aus. Elvis Eifel gehört mittlerweile genauso zur Show wie die vielen „Promis“ und Geschichten über seine Freude, Nachbarn und Familie.

Jan van Weyde

Ladies and Gentlemen! Da ist es! Das zweite Kind, das zweite Programm, die zweite große Kappe! Und worum gehts? Weyder gehts! Durch den alltäglichen Wahnsinn eines berufstätigen Ehemanns und Papas zweier kleiner Mädels - die Eine in der klassischen Wutphase, die Andere in der "Wackelzahnpubertät".

Abdelkarim - Der Marokkaner Deines Vertrauens

Als Wahlduisburger beschäftigt Abdelkarim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Sein Motto ist klar: Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann?

Frank Fischer

Ein Mann, ein Mikro und viele Geschichten über das Leben und die Menschen. Dafür wurde Frank Fischer mit bisher 20 Kabarettpreisen ausgezeichnet. Ob auf der großen Bühne der Weltpolitik oder in der Schlange an der Supermarktkasse – Frank Fischer schaut genau hin und verarbeitet den täglichen Wahnsinn zu einer höchst unterhaltsamen Mischung.

Wir freuen uns auf einen unvergesslich lustigen Abend mit euch! Tickets gibt es bei uns in der RadioSparBox.