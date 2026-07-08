Radio Hagen bleibt Marktführer und erreicht täglich knapp 50.000 Hörer

Radio Hagen erzielt beim Wert „Hörer gestern“ (Montag bis Freitag) eine Quote von 32%. Demnach schalten täglich etwa 49.000 Hörer ihr Lokalradio für Hagen ein.

In der sogenannten Kernzielgruppe der Hörer zwischen 14 und 49 Jahren erreicht der Sender 31% der Hagener, das sind über 23.000 Personen. Radio Hagen ist damit in beiden Zielgruppen Hagens meistgehörter Sender.

Radio Hagen bleibt mit diesem Ergebnis auch deutlicher Marktführer im Sendegebiet. Mit einem Marktanteil von 24% liegt der Sender vor allen anderen Radioprogrammen, die in der Stadt gehört werden. Die Verweildauer im Programm (durchschnittliche Hördauer in Minuten) liegt bei 142 Minuten.

Die durchschnittliche Stundenreichweite über den ganzen Tag (Montag - Freitag) beträgt 8%, damit schalten pro Stunde ca. 12.000 Menschen ein. Die meisten Hörer erreicht „Radio Hagen am Morgen“ mit Timo Hiepler in der Woche zwischen 06.00 und 10.00 Uhr.