Radio Hagen in ZDF Reportage

Hagen ist eine Stadt mit Potenzialen und Herausforderungen. Die Kölner Produktionsfirma "real & fiction" hat sich genau damit in einer Reportage beschäftigt.

Auch wir wurden angefragt - und haben gerne zugesagt. Radio Hagen Chefredakteurin Cordula Aßmann und Nachrichtenredakteur Ralf Schaepe haben das Fernsehteam als Experten begleitet und sind mit ihnen quer durch die Stadt gefahren: Vom Bodelschwinghplatz in Wehringhausen bis zum Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Kabel.

Ausstrahlungstermin ist diesen Samstag um 17 Uhr 35 im ZDF. Wer nicht so lange warten will: Ab Freitag kann man die Reportage schon in der ZDF-Mediathek sehen.