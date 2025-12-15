Rahmede Talbrücke: Ausschuss befragt Ex-Minister

Im Untersuchungsausschuss zur gesperrten Rahmede Talbrücke bei Lüdenscheid hat der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärt, er habe keine konkrete Erinnerung an die plötzliche Sperrung der Brücke im Dezember 2021. Er sagte, er habe sich als Minister nicht um einzelne Brückenprojekte gekümmert. Diese seien auf fachlicher Ebene betreut worden. Zudem habe sich die Sperrung in den letzten Tagen seiner Amtszeit ereignet, in denen er sich auf die Amtsübergabe vorbereitet habe.

Scheuer betonte, dass bundesweit viele Brücken in einem schlechten Zustand gewesen seien. Rund elf Prozent der Bauwerke seien laut Brückenbericht als bedenklich eingestuft worden. Er habe versucht, den Sanierungsstau trotz der Corona Pandemie abzubauen. Nordrhein Westfalen habe dabei besonders viele Investitionen erhalten und zusätzliche Mittel abrufen können.