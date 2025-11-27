Rahmedetalbrücke: Freigabe noch dieses Jahr?

Laut mehreren Medienberichten soll die A45 noch vor Weihnachten offiziell wieder befahrbar sein, sogar ein konkretes Datum wird genannt: Der 20. Dezember. Das soll gestern (26. November) in Berlin die Runde gemacht haben. Hier sollen Terminabstimmungen mit prominenten Ehrengästen wie Bundesverkehrsminister Schnieder laufen.

Auf unsere Nachfrage wollte sich Autobahn Westfalen nicht zu den Gerüchten äußern - sie wurden weder bestätigt, noch dementiert. Allerdings könnte es noch im Laufe der nächsten Tage eine offizielle Stellungnahme geben, so die Pressestelle.