Rangnick mit Sieg beim Debüt als United-Trainer

Premier League

Eine weitgehend überzeugende Vorstellung der Gastgeber krönte der Brasilianer Fred in der 77. Minute mit dem ersten Tor in Rangnicks Amtszeit. Der 63 Jahre alte Coach schüttelte vor Freude die Faust, nachdem sein Team zuvor einige gute Gelegenheiten ausgelassen hatte.

«Es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern müssen», versicherte Rangnick und forderte weitere Spiele ohne Gegentor. «Nach nur einer Trainingseinheit war ich ziemlich beeindruckt. Wir waren viel besser als erwartet», lobte Rangnick.

Ansätze von Rangnicks Philosophie erkennbar

Von Beginn an hatten die Hausherren im Old Trafford mehr vom Spiel und zeigten schon Ansätze von Rangnicks Spielphilosophie. United setzte Palace früh unter Druck, gefiel phasenweise auch durch präzises Passspiel. Das hohe Tempo konnte die Rangnick-Elf allerdings nicht durchhalten. Freds feiner Schlenzer verschaffte dem neuen Trainer aber noch den erhofften Starterfolg. Ein Sieg im ersten Spiel war zuvor noch keinem deutschen Coach in der Premier League gelungen.

Rangnick war erst am Freitag offiziell bei Man United vorgestellt worden. Das 3:2 gegen den FC Arsenal hatte er am Donnerstag noch als Zuschauer im Stadion gesehen, weil ihm noch die notwendige Arbeitserlaubnis fehlte. Am Montag hatte United bekanntgegeben, dass Rangnick die Nachfolge des zuletzt glücklosen Ole Gunnar Solskjaer antritt. Er soll bis zum Saisonende das Team führen. Anschließend soll Rangnick für weitere zwei Jahre als Berater im Club arbeiten.

© dpa-infocom, dpa:211205-99-266827/3