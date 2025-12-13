Rapper Haftbefehl zu Gast in Hagen

Der Rapper Haftbefehl ist am Freitagabend im ausverkauften Capitol in Hagen aufgetreten. Der Andrang war groß: Bereits lange vor Konzertbeginn reichte die Schlange der Besucherinnen und Besucher bis zur Hagener Stadthalle. Für viele Fans war der Abend mehr als nur ein Konzert – der Auftritt fand in einer besonderen Phase in Haftbefehls Karriere statt.