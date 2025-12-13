Rapper Haftbefehl zu Gast in Hagen

Haftbefehl tritt im ausverkauften Capitol in Hagen auf
Der Rapper Haftbefehl ist am Freitagabend im ausverkauften Capitol in Hagen aufgetreten. Der Andrang war groß: Bereits lange vor Konzertbeginn reichte die Schlange der Besucherinnen und Besucher bis zur Hagener Stadthalle. Für viele Fans war der Abend mehr als nur ein Konzert – der Auftritt fand in einer besonderen Phase in Haftbefehls Karriere statt.
Netflix-Dokumentation sorgt für Aufmerksamkeit
Vor wenigen Wochen erschien die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl Story“, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz eins der Charts erreichte. Haftbefehl gilt aktuell als eine der meistgesuchten Persönlichkeiten des Jahres 2025. Die Doku hat den Künstler erneut stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Erfolg, Musik und persönliche Krisen
In der Dokumentation geht es nicht nur um Haftbefehls musikalischen Erfolg und seinen Einfluss auf die deutsche Rapszene. Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, spricht darin auch offen über die dunklen Seiten seines Lebens. Thematisiert werden unter anderem seine langjährige Kokainsucht, persönliche Abstürze und die Folgen dieses Lebensstils.
Gesellschaftliche Debatte um Ehrlichkeit und Verantwortung
Seit der Veröffentlichung wird die Doku kontrovers diskutiert. Während viele die Offenheit des Rappers loben, kritisieren andere, dass die langfristigen Konsequenzen von Drogenkonsum nicht deutlich genug gezeigt würden. Auch in sozialen Netzwerken wird darüber gestritten, welche Rolle Künstler wie Haftbefehl als Vorbilder spielen.
Viele Junge Besucher*innen unter den Gästen
Die deutliche Mehrheit der Besucher*innen machten die jungen Menschen im Capitol. Nicht nur der der langjährige Hype um Anhans Persona, sondern auch die Doku waren unter anderem Grund für das Scheinen.