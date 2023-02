Rapper Ice-T enthüllt seinen «Walk of Fame»-Stern

Los Angeles (dpa) - US-Rapper und Schauspieler Ice-T ist auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt worden. Am Freitag, einen Tag nach seinem 65. Geburtstag, posierte Ice-T mit seiner Familie auf der 2747. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. «Ich bin so stolz darauf, hier zu sein», sagte der Musiker. Das hätte er sich früher nie träumen lassen, sagte Ice-T mit Verweis auf seine Jugend, als er auf den Straßen von Los Angeles als Kleinkrimineller unterwegs war - bis er für sich den Hip-Hop entdeckte.

Der Musiker, mit bürgerlichen Namen Tracy Marrow, wurde in den 1980er Jahren in der Gangsta-Rap-Szene von Los Angeles bekannt. Mit seiner Metal-Band Body Count nahm er 1992 das umstrittene Lied «Cop Killer» auf. 2020 brachte die Gruppe mit «Carnivore» ihr siebtes Album heraus, auf dem auch Polizeibrutalität thematisiert wird. Die Grammy-Preisträger («Bum Rush») arbeiten derzeit an ihrem achten Album.

Der dreifache Vater Ice-T ist nicht nur als Musiker und Produzent gefragt. Er tritt auch als Schauspieler in TV-Serien («Law & Order: Special Victims Unit») und Filmen («Once Upon a Time in Brooklyn») auf. «Law & Order»-Schauspielerin Mariska Hargitay (59) zollte ihrem Kollegen als Gastrednerin bei der Zeremonie Tribut. Ice-T witzelte in seiner Dankesrede, dass er drei Frauen in seinem Leben habe, seine beiden Töchter und Ehefrau Coco. Aber auch Hargitay habe einen besonderen Platz - mit ihr würde er das meiste Geld verdienen.

Seit 2002 ist Ice-T mit dem über 20 Jahre jüngeren Model Nicole «Coco» Austin verheiratet, 2015 bekamen die beiden Tochter Chanel. Aus früheren Beziehungen stammen Tochter LeTesha und Sohn Tracy. Die ganze Familie wohnte der Zeremonie bei.