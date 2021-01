Rapper Macklemore über seine Sucht: «Ich war am Sterben»

Alkohol und Drogen

Washington (dpa) - Der amerikanische Rapper Macklemore (37) würde heute nach eigenen Worten nicht mehr leben, wäre er mit Mitte 20 nicht wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in Behandlung gegangen.

«Ich wäre jetzt nicht hier», sagte Macklemore in einem Interview mit dem Rapper Talib Kweli am Donnerstag (Ortszeit). «Es ist einfach, wie es ist. Ich war am Sterben.»

Der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Ben Haggerty heißt, hatte sich 2008 für einen Monat in eine Einrichtung begeben. Einige Jahre später hatte er einen Rückfall. Der Entzug sei sehr schwierig gewesen, betonte er: «Es ist ein Schlamassel - aber ein größerer Schlamassel ist es, zu sterben.»

Haggerty, der als Teil des Hip-Hop-Duos Macklemore & Ryan Lewis bekannt wurde, veröffentlichte am Mittwoch vergangener Woche, zum Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, sein Freestyle-Stück «Trump's Over».

