Rat formiert sich neu

Ralf Quardt von der CDU, Dietmar Thieser von den Sozialdemokraten und Karin Köppen von den Grünen wurden ohne Gegenstimme oder Enthaltung als Bürgermeister gewählt. Auch ein gemeinsamer Vorschlag aller Fraktionen und Gruppen im Rat für die Ausschußbesetzungen wurde einstimmig angenommen. Der Rat hat sich also ziemlich geräuschlos neu aufgestellt. Die AfD, nach der Wahl immerhin zweitstärkste Fraktion, hat keinerlei Ansprüche erhoben. Weder für einen der drei Bürgermeister-Posten noch für den Vorsitz eines Ausschusses.