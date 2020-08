Razzia in Hagen

Die Razzia beschränkt sich nicht auf Hagen, sie fand zeitgleich auch in anderen NRW-Städten statt. In einem Fall war das Ziel der Ermittler ein Handel für exklusive Automobile, im zweiten und dritten Fall Wohnräume in der Frankfurter Straße und am Kratzkopf.

Die Polizei sagt: Es geht um die Sicherung von Beweisen in Zusammenhang mit Betrügereien, Steuerhinterziehung und mit Clankriminalität. Die Polizei ist bereits dabei, die Ergebnisse ihrer Durchsuchungen auszuwerten.