Razzia in Haspe - Verbindung zu Hells Angels

Um Punkt 4 Uhr schlugen schwer bewaffnete Elitepolizisten in ganz NRW zu. Eine Durchsuchung gibt es bei uns in Hagen unweit der Hasper Fußgängerzone. Die Leitung hat die Düsseldorfer Polizei inne, sie wird von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Zugriffe gibt es in insgesamt 28 Städten, unter anderem im Hildener Vereinsheim der Hells Angels, aber auch in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern.

Anlass ist unter anderem das Verbot des „Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen“, so das nordrhein-westfälische Innenministerium.

Innenminister Herbert Reul wird in einer halben Stunde vor die Presse treten.