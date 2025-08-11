Reality-Star Masurek spielt Gastrolle bei «Alles was zählt»

Köln (dpa) - Reality-TV-Darsteller Gustav Masurek («Die Bachelorette», «Bachelor in Paradise») spielt bald eine Gastrolle in der RTL-Serie «Alles was zählt». In der Soap soll er in der Rolle eines Content Creators und Fotografen zu sehen sein, wie der Sender ankündigte. Zu sehen sei sein «großer Moment» am 12. September in Folge 4.781 des Formats (19.05 Uhr bei RTL, zuvor schon bei RTL+).

Gustav Masurek ist bereits auf besondere Weise mit dem Kosmos der RTL-Serien verwoben. In einer anderen Serie - bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ) - hatte er bereits einen Kurzauftritt. Zudem ist er mit der langjährigen GZSZ-Darstellerin Anne Menden verlobt. Sie spielt seit mehr als 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in der Soap.

RTL berichtete sie, dass sie ihrem Partner bei der Umsetzung seiner schauspielerischen Ambitionen half. «Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt, und ich habe ihn dabei so gut wie möglich unterstützt», sagte Anne Menden. Gemeinsam hätten sie Szenen geprobt. «Es ist schön zu sehen, wie der eigene Partner neue Wege geht und dabei über sich hinauswächst», sagte sie.

«Alles was zählt» läuft seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL und wird in Köln produziert.