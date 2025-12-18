Rebecca Mir würde gern Heidi Klum interviewen

Köln (dpa) - Fernsehmoderatorin Rebecca Mir würde gerne in ihrer neuen Rolle als Interviewerin bei «Exclusiv» Heidi Klum interviewen. «Heidi kenne ich ja ganz gut, und das wäre wahrscheinlich ein sehr lockeres und lustiges Interview», sagte Mir im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Aber auch einfach mal so eine richtige Hollywood-Diva, dieses ganze glamouröse Theater mitzuerleben, finde ich sehr unterhaltsam.» Sie gehe an die neue Aufgabe sehr positiv heran und hoffe, dass sich die Menschen auf Interviews mit ihr freuen.

Ihre erste Sendung bei dem RTL-Starmagazin wird Mir am 12. Januar 2026 moderieren. Damit wechselt sie von ProSieben zu RTL, nachdem sie dort 13 Jahre lang die Sendung «taff» moderiert hatte. «13 Jahre – das ist wirklich mehr als ein Drittel meines Lebens», sagte Mir der dpa. «Ich habe dort sehr viel gelernt und auch Freunde kennengelernt. Irgendwann hat man, glaube ich, trotzdem das Bedürfnis, sich noch mal weiterzuentwickeln und neue Sachen auszuprobieren.»

Bei «Exclusiv» möchte Mir auch eigene Akzente setzen. «Ich würde auch gerne mit dem neuen Styling-Team experimentieren», erklärte sie. «"Exclusiv" ist ja sehr glamourös, und da würde ich gerne auch ein bisschen das Glamouröse aufgreifen und Mode mit reinbringen.»

«Erste Sendung wird bestimmt auch sehr aufregend»

Zum Start betonte Mir, dass sie sich beim neuen Sender gut aufgenommen fühle. «Ich wurde wirklich mit offenen Armen empfangen, das war ganz rührend. Das gesamte Team hat sich sehr gut um mich gekümmert, das macht es mir wirklich leicht», sagte sie. «Wir sind ja live, und im Januar darf ich dann loslegen. Die erste Sendung wird bestimmt auch sehr aufregend, da muss man sich ein paar Tage reinfühlen.» Wenn es sich leicht anfühle, sei es aber meist richtig, sagte Mir.

Neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig wird Mir regelmäßig durch «Exclusiv» und «Exclusiv Weekend» führen. Zum Team vor der Kamera gehört weiterhin Kena Amoa.

Rebecca Mir wurde 2011 Zweite bei Heidi Klums ProSieben-Castingshow «Germany's Next Topmodel», war in der ARD-Krankenhausserie «In aller Freundschaft» zu sehen und nahm an der RTL-Show «Let's Dance» teil. Sie ist mit Profitänzer Massimo Sinató verheiratet und Mutter eines Kindes.