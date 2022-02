Rees Sechster in Verfolgung - Gold für Fillon Maillet

Zhangjiakou (dpa) - Auch die deutschen Biathlon-Herren haben im Verfolgungsrennen der Olympischen Winterspiele in China nicht in die Medaillenvergabe eingreifen können. Roman Rees kam am Sonntag beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet aber immerhin auf Platz sechs.

