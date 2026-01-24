Dennis Rehbein
Rehbein bleibt CDU-Chef
Der Alte ist der Neue. Die Hagener CDU hat am Samstag Dennis Rehbein mit 97 Prozent der Stimmen als Kreisvorsitzenden wiedergewählt. Zum ersten Mal fanden die Vorstandswahlen nicht bei einem Delegierten-, sondern bei einem Mitgliederparteitag statt. 108 Personen waren dazu in der Stadthalle erschienen
Veröffentlicht: Samstag, 24.01.2026 13:17
Anzeige
Zu Stellvertretern wurden die Bundestagsabgeordnete Tijen Ataoglu und der Fraktionschef Jörg Klepper gewählt. Dennis Rehbein, der gleichzeitig auch Hagenes Oberbürgermeister ist, weiß, daß die nächsten Jahre eine Herausforderung für seine Partei sein werden:
Anzeige
Anzeige