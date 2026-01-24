Rehbein bleibt CDU-Chef

Der Alte ist der Neue. Die Hagener CDU hat am Samstag Dennis Rehbein mit 97 Prozent der Stimmen als Kreisvorsitzenden wiedergewählt. Zum ersten Mal fanden die Vorstandswahlen nicht bei einem Delegierten-, sondern bei einem Mitgliederparteitag statt. 108 Personen waren dazu in der Stadthalle erschienen