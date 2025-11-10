Navigation

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg

Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 13:56

Reinhard Mey erlebt mit seinem 55 Jahre alten Lied «In meinem Garten» ein Chart-Comeback – ausgelöst von einer Doku über den Rapper Haftbefehl. Jetzt äußert sich Mey dazu.

Reinhard Mey
© Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Musik

Berlin (dpa) - Sänger Reinhard Mey hat sich bei Rapper Haftbefehl für seinen späten Charterfolg bedankt. «Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht», wandte sich der 82-Jährige in Anspielung an sein Lied «In meinem Garten» auf seiner Internetseite an Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt.

Die Doku «Babo - Die Haftbefehl-Story» hat dem Song des Liedermachers zu einem überraschenden Comeback verholfen. «In meinem Garten» aus dem Jahr 1970 landete auf Platz 15 der deutschen Charts. «Es ist nach "Annabelle, ach Annabelle" (1972, Platz 29) und "Mann aus Alemannia" (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit», teilte GfK Entertainment mit.

In einer Szene der Netflix-Doku spielt Haftbefehl «In meinem Garten» ab und singt mit. Der Film ist derzeit ein großes Gesprächsthema. Er spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen.

© dpa-infocom, dpa:251110-930-273063/1
Rapper Aykut Anhan - alias Haftbefehl
Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein großes Gesprächsthema (Archivbild).© Annette Riedl/dpa
Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein großes Gesprächsthema (Archivbild).
© Annette Riedl/dpa

Weitere Meldungen

Sänger von Tears for Fears wird mit 64 noch einmal Vater

Künstlerbesuche Seit den 1980er Jahren gehört Roland Orzabal mit Tears for Fears zu den prägenden Gesichtern des britischen Pop.

Tears For Fears

Foo Fighters kommen für Konzerte nach Berlin und München

Künstlerbesuche Während ihrer Europatour spielt die Rockband Foo Fighters kommendes Jahr auch zwei Konzerte in Deutschland - in Berlin und München. Was Fans wissen müssen.

Foo Fighters

Musical-Besetzung für Marty McFly und Doc Brown steht fest

Künstlerbesuche In den 1980er Jahren war der Film «Zurück in die Zukunft» mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd ein Riesenerfolg. Jetzt kommt die Science-Fiction-Komödie auf die Bühne.

Musical «Zurück in die Zukunft»
skyline