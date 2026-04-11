Reise-Speed-Dating für Frauen

Fernweh kennen viele. Aber allein losziehen? Das ist, aus den verschiedensten Gründen, nicht jedermanns Sache. In Hagen gibt es dafür eine ziemlich einfache Lösung: Ein Reise-Speed-Dating nur für Frauen.

Am 18. April 2026 geht es bei M12 um 11:30 Uhr los. Anmelden kann man sich auf der Homepage von LadiesReisen oder per Mail: eva@ladies-reisen.de