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Reise-Speed-Dating für Frauen
© Lorita Halili / Radio Hagen
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Reise-Speed-Dating für Frauen

Eva Grund, die Gründerin von "LadiesReisen", organisiert ein Reise-Speed-Dating nur für Frauen. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Samstag, 11.04.2026 10:56

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Fernweh kennen viele. Aber allein losziehen? Das ist, aus den verschiedensten Gründen, nicht jedermanns Sache. In Hagen gibt es dafür eine ziemlich einfache Lösung: Ein Reise-Speed-Dating nur für Frauen.

Am 18. April 2026 geht es bei M12 um 11:30 Uhr los. Anmelden kann man sich auf der Homepage von LadiesReisen oder per Mail: eva@ladies-reisen.de

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Wir haben mit Eva Grund gesprochen! Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören.

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