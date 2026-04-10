Rekordinvestition für Radwege - NRW unter Erfolgsdruck

Das Land Nordrhein-Westfalen investiert 2026 gemeinsam mit dem Bund mehr als 172 Millionen Euro in den Ausbau des Radverkehrs – so viel wie noch nie. Ein Großteil der Mittel fließt in kommunale Projekte, etwa neue Radwege, Abstellanlagen und mehr Sicherheit an Verkehrsknotenpunkten. Allein für Städte und Gemeinden stehen rund 98 Millionen Euro bereit.

Mit dem Geld werden konkrete Projekte umgesetzt, etwa neue Velorouten im Ruhrgebiet. Ziel ist es, den Alltag für Radfahrende deutlich zu verbessern und das Fahrrad als echte Alternative zum Auto zu etablieren – sowohl in Städten als auch auf dem Land.